BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde 6 asırlık geleneğe uyan çocuklar, köy meydanında sandalyelere oturup şeker topladı.

İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 200 kişinin yaşadığı köyde asırlardır süren gelenek için arife günlerinde köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı.

Daha sonra büyükler, sandalyelere oturan ve ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata dağıttı. Şeker atma merasiminin ardından köylüler toplu olarak mezarlığı ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu, ebediyete göç eden yakınları için dua etti.

Köy muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, yaklaşık 6 asırdır devam eden geleneği ellerinden geldikçe sürdüreceklerini söyledi.

Emir, bu geleneğin dini bayramların arifesinde yaşatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi Ramazan ve Kurban Bayramlarının arife günlerinde çocuklarımız bu şekilde otururlar. İkindi namazının çıkışında biz de çocuklarımızı şeker ile sevindiririz. İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara'dan gelenler oluyor. Bizim için bayramın önemi bu. Biz var oldukça, çocuklarımız var oldukça, Türkiye var oldukça bu geleneğimiz sürecek."