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Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 18:30 | Son Güncelleme

İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki gelenek, bu Kurban Bayramı arifesinde de devam etti - Köy Muhtarı Gürol Emir: - "Biz var oldukça, çocuklarımız var oldukça, Türkiye var oldukça bu geleneğimiz sürecek"

BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde 6 asırlık geleneğe uyan çocuklar, köy meydanında sandalyelere oturup şeker topladı.

İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 200 kişinin yaşadığı köyde asırlardır süren gelenek için arife günlerinde köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı.

Daha sonra büyükler, sandalyelere oturan ve ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata dağıttı. Şeker atma merasiminin ardından köylüler toplu olarak mezarlığı ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu, ebediyete göç eden yakınları için dua etti.

Köy muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, yaklaşık 6 asırdır devam eden geleneği ellerinden geldikçe sürdüreceklerini söyledi.

Emir, bu geleneğin dini bayramların arifesinde yaşatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi Ramazan ve Kurban Bayramlarının arife günlerinde çocuklarımız bu şekilde otururlar. İkindi namazının çıkışında biz de çocuklarımızı şeker ile sevindiririz. İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara'dan gelenler oluyor. Bizim için bayramın önemi bu. Biz var oldukça, çocuklarımız var oldukça, Türkiye var oldukça bu geleneğimiz sürecek."

Mardin'den gelen Eme Kilim de köylerinin geleneklerini devam ettirmek istediklerini ifade ederek, "Ben buralıyım, çocukluğumda ben de şekere oturdum. Şimdi de çocuklarımı getirdim. Yaşasınlar görsünler istedik. Köyümüzün geleneğini çok seviyoruz." dedi.

Bayburt'tan bayram için memleketine gelen Hülya Karadağ, "Bayburt'ta oturuyorum ama geleneğimizi devam ettirmek için geldim. Arife gününü yaşamak güzel oluyor. Çocukluğumuzda buralara biz de oturduk. Bu adet devam eder, gördüğünüz gibi çocuklarımızı toplayıp geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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arefe Bilecik şeker atma

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