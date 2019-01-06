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Bilecik'te 6 katlı binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 19:08 | Son Güncelleme

Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın maddi hasara neden oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 6 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 5 katında Mevlüt Baran'a ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, apartman dairesinde hasar meydana geldi.

Bu arada dumandan etkilenen apartman sakinlerinden Hüseyin Yıldırım'a olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Ayakta tedavi edilen Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bilecik duman itfaiye yangın

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