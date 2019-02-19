Bilecik’te AK Parti ve CHP listeleri teslim etti

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Bilecik’te ’Cumhur’ ve ’Millet’ ittifakı seçime girerken, il genel ve belediye meclis üyeleri aday listeleri Merkez İlçe Seçim Kuruluna teslim edildi.

Bilecik’te il genel ve belediye meclis üyeliği sıralamasının belli olduğu aday listelerinin teslim saatine az bir süre kala Bilecik merkezin yanı sıra Söğüt ilçesinde de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında ittifak yapılmıştı. MHP Bilecik merkezden adayını çekerken, Söğüt’ten AK Parti adayı çekti. Yapılan bu ittifak sonrası saat 17.00’da AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından belediye ve il genel meclis üyelerin listesi Merkez İlçe Seçim Kuruluna teslim edildi. Belediye meclis üyeliği için 22 kişilik listede 9 kişiye MHP’den yer verilirken, 13 kişi AK Parti’den oldu. 3 kişi olan belediye başkan kontenjanı için MHP’den bir isme yer verilmedi. Buna göre listede sırasıyla Nusret Dahil, Bahadır Güler (MHP), Gülcan Namal, Hamdi Salt (MHP), Hasan Cinit, Sezer Sargıl (MHP), Çetin Kaya, Muhammet Karadayı, Turgay Yıldız (MHP), Köksal Arslan, Kazım Başaran(MHP), Atilla Ercan, Oğuzhan Öksüz (MHP), Selçuk Duman, Şükrü Demirci, Hakif Pekince (MHP), Ahmet Mert Yıldırım, Turan Şahin (MHP), Çiğdem Keskin, Ahmet Karabıyık (MHP), Fatma Ercan, Alper Badak şeklinde oluşurken, kontenjan adaylar ise Haşim Balcı, Murat Eğilmez ve Aliye Ayaz oldu. İl Genel Meclis Üyeliği sıralamasında ilk sırayı Osman Yılmaz, Zeki Kayadelen, Salih Elmas, Oğuz Yiğit, Gökalp Şahin şeklinde oluştu.