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Bilecik'te ambulans ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 19:32 | Son Güncelleme

Bilecik'te ambulans ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, ambulansla ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Camicedit Mahallesi Ankara Caddesi'nde, hasta almaya giden R.K. idaresindeki 11 EP 972 plakalı 112 Acil Servis ambulansı ile aynı istikamette seyreden Mustafa Başlı'nın kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Başlı, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeyi atlatamadığı için Bilecik Devlet Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü ambulans Bilecik Motosiklet trafik kazası

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