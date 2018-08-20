Bilecik'te apartman boşluğuna düşen kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde inşaat halindeki apartmanın boşluğuna düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Saraycık Caddesi'nde Erhan Gürel (38) inşaat halindeki apartmanın birinci katından boşluğuna düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gürel'i düştüğü yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ve sağlık ekipleri Gürel'i sedye ve halat yardımıyla boşluktan çıkardı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenilen Gürel, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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