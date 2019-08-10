Bilecik'te asırlardır yaşatılan lokma ve keşkek geleneği

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kadınlar, dini bayramlarda evlerinde lokma ve keşkek hazırlama geleneğini asırlardır sürdürüyor.

Gölpazarı ilçesine 26 kilometre uzaktaki 70 haneli Üyük köyünde kadınlar, Kurban Bayramı öncesinde evlerinin bahçesine kurdukları tezgahlarda lokma ve keşkek hazırlıyor.

Köy muhtarı Emin Üyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramlarda ve kandillerde bu asırlık geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Lokma ve keşkeğin ihtiyaç sahiplerine, misafirlere ve komşulara ikram edildiğini belirten Üyük, "Özellikle lokma komşulara dağıtılır. Ben de anneannemden, babaannemden gördüm. Bu gelenek yüzyıllar boyu yaşayacak. Lokmanın ve keşkeğin ayrı bir lezzeti vardır." dedi.

Evinin bahçesinde lokma pişiren Nezihan Ayhan da geleneğin uzun yıllardır sürdürüldüğünü anlatarak, "Küçüklüğümüzde bu kadar malzeme yoktu. Gittikçe güzel şeyler çıkıyor. Susamlı lokumlarımız var. Geleneği biz devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Sadife Yaman da bayram neşesini ve sevincini şimdiden yaşamaya başladıklarını anlattı.

