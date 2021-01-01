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Bilecik’te bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

01.01.2021 00:12 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçak darbesiyle ağır yaralandı.Alınan bilgilere göre, Osmaneli merkez Haceloğlu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde Sinan A.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Osmaneli merkez Haceloğlu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde Sinan A. ile Samet Ş. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Samet Ş. cebinden çıkardığı bıçakla Sinan A.’yı 2 yerinden yaraladı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan Sinan A., Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Sinan A.’nın hayati tehlikesinin devem ettiği öğrenildi.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bilecik’te bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

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