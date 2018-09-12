Bilecik'te bıçaklı kavga: 3 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afganistan uyruklu Omid R, Noor A. ve Mahmoud A, bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavganın ardından kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, zanlılardan birini gözaltına aldı, 3 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

