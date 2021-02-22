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Bilecik’te bir evde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin lira ceza

22.02.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te bir evde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin lira ceza

Bilecik’te bir dairede kumar oynatıldığı bilgisini alan polisler yaptıkları baskında, 9 kişiyi 12 bin lira ceza yazdılar.

Bilecik’te bir dairede kumar oynatıldığı bilgisini alan polisler yaptıkları baskında, 9 kişiyi 12 bin lira ceza yazdılar. Şüpheli bir şahısta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma neticesinde il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde bulunan dairede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Asayiş ekipleri mahkeme kararı ile bahse konu adrese baskın yaparken, içeride bulunan 9 kişi gözaltına aldı. Şahısların üstlerinde ve iş yerinde yapılan aramada 4 bin 930 TL para, 50 adet 9 mm fişek, 1 adet tahta işlemeli bıçak, 3 kutu açılmamış iskambil kağıdı, 104 adet açılmamış iskambil kağıdı ele geçirdi. Şahıslara kabahatler kanunu 34’üncü maddesinden toplamda 12 bin 24 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca bahse konu adreste Bilecik İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince gerekli idari işlem yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan şüpheli bir şahıs “Kumar Oynanması için İmkan Sağlama ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

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