Bilecik’te CHP İYİ Parti ittifakında ilk günde kargaşa

Bilecik İl Genel Meclisi birinci başkan vekilliği seçimlerinde CHP’nin yerelde ittifak yaptığı İYİ Parti’nin üyesini aday göstermesi şaşkınlıkla karşılanırken, listeye ’CHP’nin adayı’ diye yazılan İYİ Parti adayının ismi, araya giren genel sekreter tarafından düzeltildi.

31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonrası toplanan Bilecik İl Genel Meclisinin ikinci gündem maddesi, meclisin birinci ve ikinci başkanının seçilmesi oldu. AK Parti grubu birinci başkan vekilliğine Mesut Çetin’i önerdi. Hüseyin Elmas ise CHP grubunun adayının Mehmet Yılmaz olduğu söyledi. Bunun üzerine oylama şablonuna Mehmet Yılmaz’ın partisi olarak CHP yazıldı. Araya giren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, CHP’nin aday olarak gösterdiği Mehmet Yılmaz’ın partisinin İYİ Parti olarak yazılmasını, Yılmaz’ın CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçtiğini söyledi. CHP gurubu meclis birinci başkan vekilliğine aday göstermezken, bir de İYİ Parti adına konuşarak, aday çıkarmış oldu.

İttifak ilk günde çatırdadı

Yapılan seçimde AK Parti’nin adayı Mesut Çetin 12 oy alırken, CHP’nin aday gösterdiği İYİ Parti’nin adayı Mehmet Yılmaz 8 oy aldı. İttifak kapsamında CHP ve İYİ Parti’nin 9 olan oyu bu seçimlerde 8’e düşerken, ittifak ilk kaybını bu seçimde vermiş oldu.

31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimleri AK Parti 10, MHP 2, CHP 7 ve İYİ Parti 2 il genel meclisi üyesi çıkarmıştı.

