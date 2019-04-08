HABER

Bilecik’te CHP İYİ Parti ittifakında ilk günde kargaşa

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:24 | Son Güncelleme

Bilecik İl Genel Meclisi birinci başkan vekilliği seçimlerinde CHP’nin yerelde ittifak yaptığı İYİ Parti’nin üyesini aday göstermesi şaşkınlıkla karşılanırken, listeye ’CHP’nin adayı’ diye yazılan İYİ Parti adayının ismi, araya giren genel sekreter tarafından düzeltildi.31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonrası toplanan Bilecik İl Genel Meclisinin ikinci gündem maddesi, meclisin birinci ve ikinci başkanının seçilmesi oldu.

Bilecik İl Genel Meclisi birinci başkan vekilliği seçimlerinde CHP’nin yerelde ittifak yaptığı İYİ Parti’nin üyesini aday göstermesi şaşkınlıkla karşılanırken, listeye ’CHP’nin adayı’ diye yazılan İYİ Parti adayının ismi, araya giren genel sekreter tarafından düzeltildi.
31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonrası toplanan Bilecik İl Genel Meclisinin ikinci gündem maddesi, meclisin birinci ve ikinci başkanının seçilmesi oldu. AK Parti grubu birinci başkan vekilliğine Mesut Çetin’i önerdi. Hüseyin Elmas ise CHP grubunun adayının Mehmet Yılmaz olduğu söyledi. Bunun üzerine oylama şablonuna Mehmet Yılmaz’ın partisi olarak CHP yazıldı. Araya giren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, CHP’nin aday olarak gösterdiği Mehmet Yılmaz’ın partisinin İYİ Parti olarak yazılmasını, Yılmaz’ın CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçtiğini söyledi. CHP gurubu meclis birinci başkan vekilliğine aday göstermezken, bir de İYİ Parti adına konuşarak, aday çıkarmış oldu.

İttifak ilk günde çatırdadı
Yapılan seçimde AK Parti’nin adayı Mesut Çetin 12 oy alırken, CHP’nin aday gösterdiği İYİ Parti’nin adayı Mehmet Yılmaz 8 oy aldı. İttifak kapsamında CHP ve İYİ Parti’nin 9 olan oyu bu seçimlerde 8’e düşerken, ittifak ilk kaybını bu seçimde vermiş oldu.
31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimleri AK Parti 10, MHP 2, CHP 7 ve İYİ Parti 2 il genel meclisi üyesi çıkarmıştı.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
GÜNCELLEME - Bebeğini öldürüp evinin bodrumuna gömdüğü iddiasıGÜNCELLEME - Bebeğini öldürüp evinin bodrumuna gömdüğü iddiası
Evinde el ve ayakları bağlanmış olarak ölü bulunan pazarcı toprağa verildiEvinde el ve ayakları bağlanmış olarak ölü bulunan pazarcı toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.