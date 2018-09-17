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Bilecik'te çimento yüklü tır devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 20:05 | Son Güncelleme

Bilecik'te çimento yüklü tır devrildi: 1 ölü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen çimento yüklü tırın şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Sakarya'ya çimento götüren Harun Ülker (28) idaresindeki 54 LL 752 plakalı tır, Bilecik-Sakarya karayolu İçmeler mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ülker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ülker'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şarampole devrilen tır, olay yerine çağrılan çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

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