BİLECİK (AA) - Bilecik'te düğün öncesi damat eğlencesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selöz köyünde dünya evine girecek Taner Uçar düğün öncesi arkadaşları ile eğlence düzenledi.
Eğlencede, kimliği belirlenemeyen kişilerce havaya ateş edilmesi sonucu damadın akrabası Cüneyt Z. yaralandı.
Sağ omzundan yaralanan ve Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Cüneyt Z, daha sonra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Cüneyt Z'nin hayati tehlikesinin olmadığı, jandarma ekiplerinin ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.
İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı
Hayfa Limanı'nın işletmesini Çin'e vermesinin ardından Akdeniz'de İsrail ve ABD arasında dengeler değişebilir!
Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu
Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum