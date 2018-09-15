HABER

Bilecik'te damat eğlencesinde "maganda" kurşunu: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 23:47 | Son Güncelleme

Bilecik'te damat eğlencesinde "maganda" kurşunu: 1 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düğün öncesi damat eğlencesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selöz köyünde dünya evine girecek Taner Uçar düğün öncesi arkadaşları ile eğlence düzenledi.

Eğlencede, kimliği belirlenemeyen kişilerce havaya ateş edilmesi sonucu damadın akrabası Cüneyt Z. yaralandı.

Sağ omzundan yaralanan ve Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Cüneyt Z, daha sonra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Cüneyt Z'nin hayati tehlikesinin olmadığı, jandarma ekiplerinin ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

PARTNERGözleri hiç değişmemiş!Gözleri hiç değişmemiş!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettilerKemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler
Dondurma festivali sona erdi - YenidenDondurma festivali sona erdi - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 yaralı Bilecik eğlence maganda kurşunu

En Çok Okunan Haberler

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Alaattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler

Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.