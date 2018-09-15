BİLECİK (AA) - Bilecik'te düğün öncesi damat eğlencesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selöz köyünde dünya evine girecek Taner Uçar düğün öncesi arkadaşları ile eğlence düzenledi.

Eğlencede, kimliği belirlenemeyen kişilerce havaya ateş edilmesi sonucu damadın akrabası Cüneyt Z. yaralandı.

Sağ omzundan yaralanan ve Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Cüneyt Z, daha sonra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Cüneyt Z'nin hayati tehlikesinin olmadığı, jandarma ekiplerinin ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

