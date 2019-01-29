Bilecik’te de Uğur Mumcu anıldı

24 Ocak 1993’te Ankara’da Karlı Sokak’taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu, Bilecik’te de anıldı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Bilecik İl Temsiliciliği üyesi bir grup Mumcu’yu andılar. Uğur Mumcu tam 26 yıl önce faili meçhul bir cinayete kurban gittiğini söyleyen TGB İl Temsilcisi Metehan Demir,"Uğur Mumcu, her adımı ve her ürünüyle çok açık olduğu gibi katıksız bir vatansever ve bir Atatürk devrimcisidir. Halen güncelliğini koruyan eserleriyle ve duruşuyla sadece yaşadığı günlere değil, geleceğe de ışık tutmuştur. Uğur Mumcu, Atatürkçü aydının ve yurttaşın şirazesidir. Uğur Mumcu’nun fikirleri Türk gençliğinin mücadelesinde fikirleriyle yaşıyor" dedi.

