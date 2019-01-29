Bilecik’te de Uğur Mumcu anıldı

24 Ocak 1993’te Ankara’da Karlı Sokak’taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu, Bilecik’te de anıldı.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Bilecik İl Temsiliciliği üyesi bir grup Mumcu’yu andılar. Uğur Mumcu tam 26 yıl önce faili meçhul bir cinayete kurban gittiğini söyleyen TGB İl Temsilcisi Metehan Demir,"Uğur Mumcu, her adımı ve her ürünüyle çok açık olduğu gibi katıksız bir vatansever ve bir Atatürk devrimcisidir. Halen güncelliğini koruyan eserleriyle ve duruşuyla sadece yaşadığı günlere değil, geleceğe de ışık tutmuştur. Uğur Mumcu, Atatürkçü aydının ve yurttaşın şirazesidir. Uğur Mumcu’nun fikirleri Türk gençliğinin mücadelesinde fikirleriyle yaşıyor" dedi.
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Beştepe'de 'sinema' zirvesi!
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum