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Bilecik'te değirmen yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 20:50 | Son Güncelleme

Pazaryeri ilçesinde, iki katlı un değirmeni yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde un değirmeninde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zeki Bülbül'e ait iki katlı un değirmeninde kullanılan kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

İş yeri sahiplerin haber vermesi üzerine olay yerine Pazaryeri, Bilecik ve Bozüyük Orman İşletme Şefliklerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin bir buçuk saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü, yangın sonucu değirmen kullanılamaz hale geldi.

Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin de çalışmaları yerinde izledi.

Tekin, burada yaptığı açıklamada, yangının çevreye sıçramaması için Bozüyük ve Bilecik belediyeleri ile orman teşkilatından takviye istediklerini söyledi.

Yangını kontrol altına almayı başardıklarını belirten Tekin, "Tabii değirmen kullanılamaz hale geldi. Tek tesellimiz can kaybı olmaması ve diğer evlere sıçramaması oldu." dedi.

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