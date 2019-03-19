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Bilecik'te devlet hastanesi temel atma töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 21:42 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir: - "Önceki dönemlerde Bozüyük'ten kalkıp Bursa'ya, Eskişehir'e sabah erken saatlerde hastane kuyruklarına giden hemşehrilerimin çok olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Şükürler olsun, bunların hepsi geride kaldı"

BİLECİK (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Önceki dönemlerde Bozüyük'ten kalkıp Bursa'ya, Eskişehir'e sabah erken saatlerde hastane kuyruklarına giden hemşehrilerimin çok olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Şükürler olsun, bunların hepsi geride kaldı." dedi.

Eldemir, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde yapılacak 250 yataklı devlet hastanesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin göreve geldiği günden bugüne Türkiye'nin sağlık alanında çağ atladığını söyledi.

Sağlık hizmetinde gelinen noktayı anlatan Eldemir, "Önceki dönemlerde Bozüyük'ten kalkıp Bursa'ya, Eskişehir'e sabah erken saatlerde hastane kuyruklarına giden hemşehrilerimin çok olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Şükürler olsun, bunların hepsi geride kaldı." diye konuştu.

Eldemir, hizmet niteliğiyle beraber fiziki şartların da iyileştirilmesi gerektiğini ve 17 yılda Bilecik'e 330 milyon liralık sağlık yatırımı yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Büyük yatırımlar zaman alıyor. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile 'El ele verelim, şu hastane mevzusunda bir yol kat edelim' dedik. Hakikaten iki kişi omuz omuza verince bütün sıkıntılar çözüldü. Buranın kamulaştırılıp sağlık tesisi olması anlamında kendisinin çok büyük emeği var. Burada yaklaşık 55 dönümde birçok mal sahibi vardı ve 2 milyon liradan fazla kamulaştırma bedeli ödendi. Burada bazı duyarlı Bozüyüklü hemşehrilerimiz de vardı. Bahattin Şeker ve rahmetli ağabeyi Alaattin Şeker'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada az miktar da olsa hisseleri vardı ve 'Halil kardeşim hastane olacaksa seve seve' dedi ve hakkını hibe etti."

Eldemir, hastanenin 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti sunacağını ve bütün branşlarda hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından hastane inşaatını yapan firmanın yetkilisini yanına alan Eldemir, 2021 Mayıs ayında tamamlanması planlanan inşaatın, 2020 yılı sonuna kadar bitirilmesi için yetkiliden söz aldı.

Kurban kesimi ve duaların ardından hastane inşaatının temeli butona basılarak atıldı.

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Bilecik Bozüyük hastane Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir

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