Bilecik’te devrilen kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı

Bilecik’te kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Söğüt-Bilecik istikameti Yeniköy mevkiinde yaşandı. Ahmet A. yönetimindeki 11 TH 849 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Savrularak yol kenarına devrilen kamyonetteki sürücü Ahmet A. (37) ile araçta bulunan Nurbanu (25), Ayşenaz (1) ve Fatma Zehra A. (4) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.



