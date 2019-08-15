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Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kamyonun domates yüklü traktöre çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, domateslerin yola saçılması sonucu ulaşım bir süre aksadı.Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kamyon domates yüklü traktöre çapması sonucu traktörde bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hasan Kazanç yönetimindeki 34 HF 7292 plakalı kamyon, Sakarya’dan Bilecik istikametine giderken Osmaneli kavşağında Ahmet Aka yönetimindeki 11 EF 428 plakalı domates yüklü traktöre çarptı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kamyonun domates yüklü traktöre çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, domateslerin yola saçılması sonucu ulaşım bir süre aksadı.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kamyon domates yüklü traktöre çapması sonucu traktörde bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Kazanç yönetimindeki 34 HF 7292 plakalı kamyon, Sakarya’dan Bilecik istikametine giderken Osmaneli kavşağında Ahmet Aka yönetimindeki 11 EF 428 plakalı domates yüklü traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle, traktörde bulunan sürücü Ahmet Aka ile eşi Nagihan Aka ve oğlu Yalçın Aka araçtan yola savrularak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yalçın Aka’nın ayağındaki kırıklardan dolayı Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken traktörde bulunan domateslerin yola saçılması sonucu bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te domates yüklü traktöre kamyon çarptı: 3 yaralı
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