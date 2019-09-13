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Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı. Kaza geçiren ailenin düğünden döndüğü öğrenildi.
Alınan bilgiye göre kaza, Bilecik yeni otogar kavşağı mevkinde meydana geldi. Necati A. idaresindeki 20 AG 193 plakalı panelvan minibüs, Bilecik-Eskişehir karayolunda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen araçta bulunan Safiye A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüste bulunan aynı aileden Mustafa, Büşra, Refakat, Gülhan, Burak, Z.S. ve Osman A. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisi ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.
Necati A. idaresindeki aracın Zonguldak’tan Denizli’ye gittiği, ailenin düğünden döndüğü öğrenildi.

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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