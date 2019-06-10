HABER

Bilecik’te dün kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy ve Vezirhan beldeleri arasında yer alan karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede dün öğleden sonrası başlayan ve gece yarısı kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı.Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya karayolunun 25.

Bilecik’te dün kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı

Bilecik’in Bayırköy ve Vezirhan beldeleri arasında yer alan karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede dün öğleden sonrası başlayan ve gece yarısı kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya karayolunun 25. kilometresinde bulunan ormanlık arazide dün saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangına 4 yangın söndürme helikopter, 3 arasöz, çok sayıda itfaiye ve personel ile müdahale edildi. Bölgenin sarp ve kayalık, havanın da rüzgârlı olması ekiplerin işini zorlaştırırken çevre il ve ilçelerden de söndürme çalışmalarına destek verildi. Yaklaşık 10 hektarlık bir alanda etkili olan yangın 8 saat geçmesine rağmen söndürülemedi.
Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, rüzgâr dolayısıyla kısa sürede yayılan yangına bölgenin yapısı dolayısıyla da müdahale etmekte güçlük yaşıyor. Ayrıca Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Bilecik’te dün kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı

PARTNER Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar! Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar!
Okulu bıraktı, okumayı bırakmadıOkulu bıraktı, okumayı bırakmadı
Borcunu ödemedi diye vurdu, kanaması başlayınca bakın ne yaptıBorcunu ödemedi diye vurdu, kanaması başlayınca bakın ne yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lösemi hastası Emir Şeremet hayatını kaybetti

Küçük Emir hayata tutunamadı

Suriye’de çıkan yangın Türkiye’ye sıçradı

Suriye’de çıkan yangın Türkiye’ye sıçradı

Borcunu ödemedi diye vurdu, kanaması başlayınca bakın ne yaptı

Borcunu ödemedi diye vurdu, kanaması başlayınca bakın ne yaptı

Ayder Yaylası eski sakinliğine kavuştu

Ayder Yaylası eski sakinliğine kavuştu

Tek tek topladılar! Erzurum'da korkutan görüntü

Tek tek topladılar! Erzurum'da korkutan görüntü

İzlanda'daki skandal sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.