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Bilecik'te eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 19:59 | Son Güncelleme

İl merkezi ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te merkez, Bozüyük, Yenipazar ve Söğüt ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il merkezi, Bozüyük, Söğüt ve Yenipazar ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Gölpazarı ve İnhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitimin yapılmayacağı aktarılan açıklamada, il merkezi ve söz konusu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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