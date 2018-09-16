HABER

Bilecik'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 23:21 | Son Güncelleme

Bilecik'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bayırköy beldesindeki trafo merkezinde, elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, trafo merkezindeki arızayı onarmak için direğe çıkan Türker Güven (44), elektrik akımına kapılarak direkten düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Güven, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Güven'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

PARTNERİbrahim çiftliği büyüttüİbrahim çiftliği büyüttü
Fotoğraflar 4 /// Erdoğan Demirören anısına golf turnuvasıFotoğraflar 4 /// Erdoğan Demirören anısına golf turnuvası
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldüİçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı

300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü

Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.