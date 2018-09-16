Bilecik'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bayırköy beldesindeki trafo merkezinde, elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, trafo merkezindeki arızayı onarmak için direğe çıkan Türker Güven (44), elektrik akımına kapılarak direkten düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Güven, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Güven'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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