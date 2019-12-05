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Bilecik'te eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 23:34 | Son Güncelleme

Bilecik'te eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eski eşini bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Aralık'ta Kasımpaşa Mahallesi'nde evine gittiği eski eşi G.Y'yi (27) çıkan tartışma sonucu bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlı M.Ö'nün Bursa'da olduğu belirlendi.

Arkadaşının evinde saklanan M.Ö, Bilecik ve Bursa emniyet ekiplerinin ortak operasyonunda gözaltına alındı.

Bilecik'e getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayda çocuklarının yanında bıçaklandığı öğrenilen G.Y'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kasımpaşa Mahallesi'nde 1 Aralık'ta G.Y. ile (27) eski eşi M.Ö. arasındaki tartışma kavgaya dönmüş, bıçakla yaralanan G.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Bozüyük karısını bıçakladı

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