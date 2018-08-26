Bilecik'te ev yangını

BİLECİK (AA) - Gölpazarı ilçesinde çıkan yangında, tek katlı ahşap ev ve bitişiğindeki samanlık kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Karasu Sokak'ta Necati Çakmaklı'ya ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.
Yangında, tek katlı ahşap ev ile bitişiğindeki samanlık kullanılamaz hale geldi.
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