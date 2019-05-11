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Bilecik'te ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 00:33 | Son Güncelleme

Bilecik'te ev yangını

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, ahşap evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Hoşnudiye Sokak'ta, Sedat Göksu ve ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumandan etkilenen, Göksu'nun eşi Pervin ve kızı Aysun Göksu 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çevredeki evlere sıçramadan söndürdüğü yangında iki katlı ev, kullanılamaz hale geldi.

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