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Bilecik’te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 23:33 | Son Güncelleme

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Bozüyük istikametine gitmekte olan Fatih Emir yönetimimdeki 11 AAD 957 plakalı otomobil, Pazaryeri ilçesi Demirköy mevkiine geldiği esnada ana yola çıkmak isteyen Şerif Usta yönetimindeki 35 AH 8411 plakalı otomobille çarpıştı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Bozüyük istikametine gitmekte olan Fatih Emir yönetimimdeki 11 AAD 957 plakalı otomobil, Pazaryeri ilçesi Demirköy mevkiine geldiği esnada ana yola çıkmak isteyen Şerif Usta yönetimindeki 35 AH 8411 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra 11 AAD 957 plakalı otomobilde bulunan Ferdi K., Fatih E. ve Ferdi E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Şerif Usta, kaldırıldığı Bilecik Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta’nın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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