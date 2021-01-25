HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilecik’te fuhuş operasyonu, 2’si bayan, 8 kişi gözaltında

Bilecik’te fuhuş operasyonu, 2’si bayan, 8 kişi gözaltında

25.01.2021 13:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 2’si bayan 8 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bir eve düzenledikleri fuhuş operasyonda 2’si bayan, 8 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 2’si bayan 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bir eve düzenledikleri fuhuş operasyonda 2’si bayan, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.S., E.Y., F.A., M.Y., F.A., A.K., İ.K. ve E.İ. isimli şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ilk ifadelerinin ardından "Fuhuşa Yer Temin Etmek" ve "Fuhuşa Aracılık Etmek" suçlarından Bilecik Adliye Sarayına sevk edildiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
İstanbul merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu!İstanbul merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu!
Hüvallahüllezi suresinin anlamı ve faziletiHüvallahüllezi suresinin anlamı ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Çavuşoğlu'ndan kaçırılan Türk gemisiyle ilgili flaş açıklama

Kaçırılan Türk gemisiyle ilgili flaş açıklama

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon! Zarf içinde rüşvet dağıtılıyordu

İstanbul merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu!

Beşiktaş'ta dehşet! Kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı

Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı

Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi

Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi

Bakan Koca'dan aşılama açıklaması: 80 yaş üzerine bugün başlıyor

Bakan Koca duyurdu! Bugün başlıyor

Korkutan uyarı! 'Kuraklık virüsten daha tehlikeli'

Korkutan uyarı! 'Kuraklık virüsten daha tehlikeli'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.