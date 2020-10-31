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Bilecik’te hafif ticari araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, 1 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, aynı araçta bulunun annesi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyünde meydana geldi. Sakarya istikametinden Bursa’nın Gürsu ilçesine gitmekte olan Şentürk Temizci’nin kullandığı 16 LLH 54 plakalı hafif tircari araç, Beşevler köyüne geldiği sırada kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan annesi Binnaz Temizci (80) yaralandı . Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan anne Binnaz Temizci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi Bilecik Devlet Hastanesinde devam eden sürücü Şentürk Temizci’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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