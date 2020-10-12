Bilecik’te hafif ticari aracın su kanalına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik’te hafif ticari aracın su kanalına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik’e bağlı Çakırpınar Köyü istikametinden kent merkezine seyir halindeki 11 AAN 212 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Baturay B., aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan su kanalına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, yüzünden yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.



