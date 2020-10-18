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Bilecik’te hastaya giden ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir hastaya giden ambulansın kaza yapması sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinden Bozüyük Devlet Hastanesi’ne gitmek üzere yola çıkan 11 AB 427 plakalı ambulansın sürücüsü Mehmet Saçaklı, Susuz köyü yol ayrımında yerlerin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bilecik’te bir hastaya giden ambulansın kaza yapması sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinden Bozüyük Devlet Hastanesi’ne gitmek üzere yola çıkan 11 AB 427 plakalı ambulansın sürücüsü Mehmet Saçaklı, Susuz köyü yol ayrımında yerlerin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, devrilerek yol kenarında bulunan kayaya çarptı. Kazada sürücü ve araç içinde bulunan hemşire Burcu Tavşan yaralandı. Yaralı sağlık görevlileri, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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