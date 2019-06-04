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Bilecik’te havadan bayram denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 17:31 | Son Güncelleme

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, karayolunda drone destekli denetim yaptı.Bilecik Valisi Bilal Şentük, 2.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, karayolunda drone destekli denetim yaptı.
Bilecik Valisi Bilal Şentük, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve polis ekiplerinin katıldığı programda, bir aksaklık yaşanmaması için tüm tedbirleri alan trafik ekipleri, Bilecik-Bozüyük karayolunda drone desteğiyle uygulama gerçekleştirdi. Araçlar durdurularak "Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" kampanyası çerçevesinde çocuklara ’sürücü seyahat karnesi’ verildi.

“Hepimiz kurallara uyacağız, can ve mal kaybını önleyeceğiz”
Vali Şentürk, trafikte farkındalık oluşturmak ve daha güvenli olmak adına yerel yöneticiler olarak hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti. Trafik ekiplerinin bayram süresince 24 saat görevlerinin başında olacağını vurgulayan Vali Şentürk, şunları ifade etti:
“Bayramlarda, hem büyükleri ziyaret etmek hem de memlekete gitme noktası olunca trafik yoğunluğu oluşuyor. Bakanlığımız öncülüğünde ülkemizin her noktasında bir farkındalık oluşturmak amacıyla yol ve can güvenliği adına daha tedbirli olmak için gerekli güvenlik önlemleri alıyoruz. Amacımız cezai muayede değil de can kayıplarını önlemek. Özellikle hız konusu çok hassas bir konu. Bugün bakanlığımızın uygulaması kapsamında kurallara uyanları ödüllendireceğiz, uymayanları da cezalandıracağız. Bu işin özü bu. Hepimiz kurallara uyacağız, can ve mal kaybını önleyeceğiz. Çocuklarımıza not vermek üzere bir fırsat oluşturduk. Bu faaliyetin katkı sağlayacağını düşünüyoruz."
Uygulama kapsamında aileleriyle birlikte seyahat eden çocuklara karne verilecek. Bu karneyle çocuklar, sürücüye not verecek.

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