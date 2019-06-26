HABER

Bilecik'te heyelan nedeniyle mezarlar çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:09 | Son Güncelleme

BİLECİK'te Osmanlı Devleti’nin ilk eserlerinden birisi olan imarethane ve şehitliğin bulunduğu sit alanından geçen yolda heyelan meydana geldi.

Bilecik'te heyelan nedeniyle mezarlar çöktü

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te Osmanlı Devleti’nin ilk eserlerinden birisi olan imarethane ve şehitliğin bulunduğu sit alanından geçen yolda heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki mezarlarda çökme ve kaymalar olurken, mezarlık yolu trafiğe kapatıldı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yeni bir mezarlık alanı belirlemeye çalıştıklarını belirterek, "Karayoluna çakılan fore kazıkların yer altı suyunu düzensizleştirdiğini ve mühendislik hesabı yapılmadan atılan dolgunun ekstra bir yükleme yaparak, heyelanı hızlandırdığını tespit ettik" dedi.
Bilecik’te şehir mezarlığı yolunda dün toprak kayması meydana geldi. Mezarlığın alt yola yakın mezarlarında çökmeler yaşanırken, mezarlar kaydı. Osmanlı Devleti’nin ilk eserlerinden biri olan imarethane ve şehitlik nedeniyle sit alanı bölgedeki heyelan nedeniyle mezarlığın girişi kapatıldı, çevresine ise uyarı levhaları yerleştirildi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, seçimlerin hemen ardından heyelanla ilgili gerekli uzmanlarla bir komisyon kurduklarını söyledi. Bölgenin sit alanı içerisinde olduğunu hatırlatan Şahin, "Biz seçilir seçilmez, kucağımızda bulduğumuz sorun Bilecik Mezarlığı oldu. Heyelan sebebiyle mezarlıkta çökmeler ve kaymalar oluşuyor. Biz hemen gerekli uzmanlarımızın eşliğinde gittik sorunu yerinde inceledik. Bir şeyin doğru çözümü, gerekçelerini önce saptamaktır. Gerekçe olarak, bizler Karayolları'nda yapılmış fore kazıkların yer altı suyunu düzensizleştirdiğini, buna ilave olarak yine en az bunun kadar önemli ölçülüp biçilmeden ve mühendislik hesabı yapılmadan yapılmış dolgunun ekstra bir yükleme yaparak heyelanı hızlandırdığını tespit ettik. Valilik talimatıyla bir komisyon kurduk. Bununla ilgili Karayolları, Kültür Bakanlığı, Çevre İl Müdürlüğü ortak bir komisyon kurduk. Bu komisyonun ilk toplantısında bölgenin bit bölgesi olması sebebiyle Anıtlar Kurulu’ndan görüş istedik. Şu anki aşamada bunu takip ediyoruz ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Çünkü orada mezarlıklardan daha önemli bir imarethane var. Her ne kadar dört duvar ve ayakta zor duran bir yapı gibi görünse de bizim tarihimiz açısından çok önemli bir eserdir. Çünkü Osmanlı göçebe yaşam tarzından yerleşik yaşam tarzına geçişinin ilk yapılarından biridir. Biz sit bölgesinde herhangi bir makine çalıştıramayız. Anıtlar Kurulu’nun bu konuda bize vereceği belgeleri ve izinleri bekliyoruz. Bunları beklerken de bizler Bilecik için çok gerekli olan yeni bir mezarlık projesi araştırmalarını sonlandırmak üzereyiz. Çok yakında hem burasını kurtaracağız hem de yeni mezarlık bölgemizi de açmış olacağız" diye konuştu.
Yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen ve heyelan nedeniyle zorluk çektiğini ifade eden Mahir Sargıl, "Yaşanan heyelan sebebiyle mezarlık ziyaretimiz çok zor oldu. Doğma büyüme buralıyım. Bütün mezarlarımız harap durumda. Buna büyüklerimizin bir çare bulması gerekmektedir. Toprak kayması sebebiyle mezarlığa gelenler zorluk çekiyor. Yola yakın tüm mezarlar bozuldu, bazıları çöktü. Mezarlarımızı ziyaret edemiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bilecik'te heyelan nedeniyle mezarlar çöktüBilecik'te heyelan nedeniyle mezarlar çöktüBilecik'te heyelan nedeniyle mezarlar çöktüBilecik'te heyelan nedeniyle mezarlar çöktü

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
Dikkatsiz sürücü leylek yuvasını yıktı, kuşlar ölümden döndüDikkatsiz sürücü leylek yuvasını yıktı, kuşlar ölümden döndü
Kurtlar için fotokapan kurulduKurtlar için fotokapan kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih belli oldu!

Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Son dakika öğretmen Ayşe Çelik için yeni karar!

'Ayşe öğretmen' için flaş karar!

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Son dakika Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı!

Karar açıklandı! 47 sanığa ceza yağdı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.