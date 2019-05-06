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Bilecik’te Hıdrellez coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:28 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, merkeze bağlı Dereşemsettin, Okluca ve Gülümbe köylerinde gerçekleştirilen Hıdrellez Bayramı etkinliklerine katılarak, bayram coşkusunu halkla yaşadı.Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Semih Tuzak, Ahmet Gürses ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte Başkan Şahin, ayrıca köy esnafını ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, merkeze bağlı Dereşemsettin, Okluca ve Gülümbe köylerinde gerçekleştirilen Hıdrellez Bayramı etkinliklerine katılarak, bayram coşkusunu halkla yaşadı.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Semih Tuzak, Ahmet Gürses ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte Başkan Şahin, ayrıca köy esnafını ziyaret etti. Vatandaşların dinleyerek talep ve görüşlerini alan Başkan Şahin,"Baharın gelişini simgeleyen Hıdrellez Bayramını; Dereşemsettin, Okluca ve Gülümbe köyümüzdeki halkımızla birlikte kutladık. Hıdrellezin ülkemiz ile tüm dünyada barışı, sevgiyi ve güzellikleri beraberinde getirmesini diliyorum" dedi.
Vatandaşlar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve beraberindeki heyet üyelerine teşekkür etti.

Bilecik’te Hıdrellez coşkusu

Bilecik’te Hıdrellez coşkusu

Bilecik’te Hıdrellez coşkusu

Bilecik’te Hıdrellez coşkusu

Bilecik’te Hıdrellez coşkusu

Bilecik’te Hıdrellez coşkusu

Bilecik’te Hıdrellez coşkusu

Bilecik’te Hıdrellez coşkusu

Bilecik’te Hıdrellez coşkusu

Bilecik’te Hıdrellez coşkusu

Bilecik’te Hıdrellez coşkusu

Bilecik’te Hıdrellez coşkusu

Bilecik’te Hıdrellez coşkusu
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