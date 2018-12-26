Bilecik'te İHH'den Yemenli çocuklara yardım

BİLECİK (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Bilecik İnsani Yardım Vakfınca, Yemenli çocuklara 18 bin lira yardım yapıldı.

İHH Bilecik Vakfı Başkanı Şemsettin Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış çalışmaları kapsamında kısa sürede Yemen'de yaşayan çocuklar için 18 bin lira nakdi yardım topladıklarını bildirdi.

Yemen'deki krizin 7 yıldır devam ettiğini ve 21 milyon insanın gıdaya ulaşmakta sıkıntı çektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

''Yemen'de iç savaştan dolayı 7 bin insan öldü. 3 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. İHH İnsani Yardım Vakfımız, insani krizin yaşandığı Yemen'de mağdur ailelere ulaşıyor. Vakfımız, Yemen'de 2017 yılından bu yana 500 binden fazla kişiye gıda kumanyası, yatak, battaniye ve sağlık yardımında bulundu. Vakfımız, 2018 yılı itibarıyla Yemen'de 4 bin 985 yetime sponsor oldu ve yetimlere her ay düzenli olarak yardım ulaştırılıyor. Bilecik İHH olarak Yemen için yardım çağrısında bulunduk. Bir Yemenli çocuğun açlık ve sefalet yüzünden öldüğü Yemen bölgesine, Bilecik'ten 18 bin lira gönderiyoruz. Oralardaki bir Yemenli çocuğun derdine deva olabilirsek ne mutlu bizlere. Yemen'deki garibanlığı en iyi anlayanlardan birisi tarihinde çok farklı savaş ve zulüm görmüş Anadolu halkıdır.''

