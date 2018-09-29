Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nazmi Nalça (55) yönetimindeki 11 RA 090 plakalı otomobil, Arıcaklar köyü yol ayrımı mevkisinde, Ahmet Ünver (69) idaresindeki 16 CCV 70 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, iki sürücü ile Nazmi Nalça'nın eşi Nurşen (50), çocukları Ahmet (27) ve Rüveyda Nalça (18) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.
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