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Bilecik'te inşaattan düşen Afgan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 17:12 | Son Güncelleme

BİLECİK'te Afganistan uyruklu işçi Navıd Yaoobı (20), çalıştığı hastane inşaatının 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

Bilecik'te inşaattan düşen Afgan işçi öldü

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te Afganistan uyruklu işçi Navıd Yaoobı (20), çalıştığı hastane inşaatının 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, 250 yataklı devlet hastanesi inşaatında meydana geldİ. İşçilerden Afganistan uyruklu Navıd Yaoobı, inşaatın 4'üncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yaoobı'nın öldüğünü belirledi. Navıd Yaoobı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bilecik'te inşaattan düşen Afgan işçi öldüBilecik'te inşaattan düşen Afgan işçi öldü

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