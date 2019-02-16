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Bilecik'te inşaattan düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 15:24 | Son Güncelleme

Bilecik'te inşaattan düşen işçi öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te hastane inşaatında çalışan Afganistan uyruklu işçi, dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Kentte 250 yataklı devlet hastanesi inşaatındaki işçilerden Afganistan uyruklu Navıd Yaoobı, dördüncü katta çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini yitirerek boşluğa düştü.

Yaoobı'nın düştüğünü gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin öldüğünü belirledi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Bilecik iş kazası işçi ölüm yüksekten düşme

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