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Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 12:31 | Son Güncelleme

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları sürerken, bir aile işletmesini ziyaret eden Vali Bilal Şentürk, "Ekonomik anlamda getirisi yüksek olan ipekböcekçiliği ekonomik değerinin artmasıyla daha cazip hale gelmiştir.

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları sürerken, bir aile işletmesini ziyaret eden Vali Bilal Şentürk, "Ekonomik anlamda getirisi yüksek olan ipekböcekçiliği ekonomik değerinin artmasıyla daha cazip hale gelmiştir. Destek ve teşviklerle ilgili olan arkadaşlarımızın bu alanda çalışmasını istiyoruz" dedi.
Vali Şentürk, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte Karaköy’deki örnek bir çiftçinin üretim ünitesinde incelemelerde bulundu. Burada yaptığı konuşmada, ipekböcekçiliğinin ekonomik değerinin artmasıyla daha cazip hale geldiğini anlatan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Köylerimizi dolaştığımız zaman geçmişte ipekböcekçiliğini ne kadar yaygın olduğunu köy evlerinin mimarisinden anlıyoruz. Zamanla bu yaygınlığını kaybetmiş maalesef, dut bahçeleri de sökülmüş. Ama bugün bazı köylerimizde kısmen bu çalışmalar yapılıyor. Özellikle ekonomik değeri itibariyle 1,5 aylık çalışma gerektiren kazançlı bir üretim olduğunu görüyoruz. Özellikle bu işe yatkın olan vatandaşlarımızla ve yatkın olan köylerle inşallah ipekböcekçiliği daha çok gelişecek. İpekböcekçiliğinin ekonomik değerinin artmasıyla daha cazip hale gelmiştir. Ekonomik anlamda getirisi yüksek. Destek ve teşviklerde var, o yönüyle çiftçilerimizi bu işe ilgili olan arkadaşlarımızı bu alanda çalışmasını istiyoruz. Zaten yavrusundan koza alım sürecine kadar olan tüm süreçlerde önemli devlet destekler ve teşviklerde var. Karaköy’de de örnek çiftçimizin şuan üretim ünitesini inceliyoruz. Oldukça hevesli ve istekli olduklarını görüyoruz. Bu örnek alınarak daha da yaygınlaşmasını arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bilecik dediğimiz zaman hemen aklımıza ipekböcekçiliği gelir, ipek gelir"
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, Bilecik denildiği zaman akıllara ilk gelen ipek böceği ve ipek olduğuna değinerek, "Bursa ve Bilecik dediğimiz zaman hemen aklımıza ipekböcekçiliği gelir, ipek gelir. Dolayısıyla burada 40 yıl önce insanlarımız bütün geçim kaynağını ipek üreterek bu şekilde faaliyetlerini devam ettiriyordu ve evin en önemli kaynağı sayılabiliyordu. Teknolojinin çok fazla ilerlemesi tekstilin daha ön plana çıkmasından dolayı ipekböcekçiliğini insanlarımız bırakmıştı. Vali beyin de destekleri ile son iki yılda özellikle genç kardeşlerimiz bu işe el attı. Bizler de kamu olarak elimizden gelen bütün gayreti göstererek bu arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yıl içinde 3-4 sefer hasat yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu işi çok basit bir şekilde yapabilirler. Günlük hayat faaliyetlerini devam ettirilirken burada çok basit bir yöntemle çok fazla girdi olmadan ufak bir işçilikle ek gelir sağlıyorlar. Her bir paketin içerisinde 20-30 bin kadar böcek bulunuyor. Bu böceklerden yaklaşık olarak 45-50 kilogram verim elde ediliyor. Bu da yaklaşık olarak 2 bin liraya tekabül ediyor" şeklinde konuştu.
Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy’de oturan ve Genç Çiftçi Projesinden yararlanan Mehmet Alp de, büyükbaş hayvancılık ile uğraştığını ama ipekböcekçiliğindeki destekleri öğrenince bu mesleğe de geçiş yaptıklarını aktararak, "Ekonomik olarak katkısı büyük olduğunu düşündüğümüz için ufak ufak bu işe de başladık. Bir paketten ortalama 2 bin lira kazanmayı hedefliyoruz. Geliri gayet yüksek, bence genç arkadaşlara tavsiye ederim. Bakımında çok aşırı bir zorluk yok. Kozabirlik bize ilk önce dut fidanı ile başlıyor. Yavruları paket olarak evimize kadar teslim ediyor. Danışmanlık olarak bir ihtiyacımız sıkıntımız olduğunda her zaman 24 saat arayabiliyoruz. Geliyorlar kendileri yerinde inceliyorlar. Koza ördükten sonra da yine arıyoruz, kapımızdan alıp tartıp götürüyorlar. Hiçbir pazarlama sıkıntımız yok. Her türlü desteği veriyorlar bize" ifadesini kullandı.
Üretici Sevinç Alp ise hem hayvancılığı hem de ipekböcekçiliği bir arada götürmeye çalıştıklarını bildirerek, "Çok keyifli bir iş, çok da zahmetsiz. İzlerken aşama aşama büyümeleri çok hoşumuza gidiyor. Yaklaşık 45 gün içerisinde oluyor. Son koza halinde de görünce tabi çok mutlu oluyoruz. Yaptığımız emeğin karşılığını görünce mutlu oluyoruz" dedi.
Bilecik Kozabirlik sorumlusu Ahmet Genç de üreticilere verilen canlı ipekböceğini beslenme sonrası koza olarak aldıklarını bildirdi.

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Bilecik’te ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları
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