Bilecik’te kadın muhtar adayları çoğalıyor

Bilecik’te, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi bayan muhtar adaylarının sayısı erkeklere yaklaşırken, Gazipaşa Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Şener, "Bilecik’te kadınlarının gücünü göstereceğiz" dedi.

Mahalle muhtarlığı için adaylar birbirleriyle yarışırken, bu dönem rekor sayıda adaylarının çıkması gözlerden kaçmadı. Erkek muhtar adaylarına bu dönem kadın muhtar adaylarının fazlalığı eklenirken, bazı mahallerde 8 ile 15 arasında aday olduğu öğrenildi.

"Bilecik’te kadınlarının gücünü göstereceğiz"

Kadın muhtar adaylarından biri olan Gazipaşa Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Şener, 11 mahallesi bulunan Bilecik’te her mahallede bayan muhtar adaylarının olduğunu söyledi. Bu döneme bayan muhtarın damgasını vuracağını anlatan Şener, "Bilecik’te 31 Mart seçimleri öncesi 2 tane bayan muhtarımız var merkezde. Bu seçimlerde biz bu sayıyı daha yükseklere taşımak istiyoruz. Bilecik’te mahallelere 31 Marttan sonra bayan eli değecek. Erkeklerde muhtarlık ek iş olarak görülse de biz bayanlarda bu iş tek işimiz olacak. Bunun için azalarımız ile birlikte kapı kapı gezerek, ikamet ettiğim Gazipaşa’da seçimi kazanmayı hedefliyoruz. Genel olarak kadınlarımızı biraz daha geri planda görüyorum ve ben de bir kadın olarak ön plana çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Erkeklerin kahvesi var da kadınların kahvesi neden olmasın mesela. Oluşturacağımız kültürel ve sosyal platformlarla mahallemizde ki bütün insanları bir araya getirerek güzel bir ortam oluşturmayı hedefliyorum" dedi.



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