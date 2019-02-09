HABER

Bilecik’te kadın muhtar adayları çoğalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:48 | Son Güncelleme

Bilecik’te, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi bayan muhtar adaylarının sayısı erkeklere yaklaşırken, Gazipaşa Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Şener, "Bilecik’te kadınlarının gücünü göstereceğiz" dedi.Mahalle muhtarlığı için adaylar birbirleriyle yarışırken, bu dönem rekor sayıda adaylarının çıkması gözlerden kaçmadı.

Bilecik’te kadın muhtar adayları çoğalıyor

Bilecik’te, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi bayan muhtar adaylarının sayısı erkeklere yaklaşırken, Gazipaşa Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Şener, "Bilecik’te kadınlarının gücünü göstereceğiz" dedi.
Mahalle muhtarlığı için adaylar birbirleriyle yarışırken, bu dönem rekor sayıda adaylarının çıkması gözlerden kaçmadı. Erkek muhtar adaylarına bu dönem kadın muhtar adaylarının fazlalığı eklenirken, bazı mahallerde 8 ile 15 arasında aday olduğu öğrenildi.
"Bilecik’te kadınlarının gücünü göstereceğiz"
Kadın muhtar adaylarından biri olan Gazipaşa Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Şener, 11 mahallesi bulunan Bilecik’te her mahallede bayan muhtar adaylarının olduğunu söyledi. Bu döneme bayan muhtarın damgasını vuracağını anlatan Şener, "Bilecik’te 31 Mart seçimleri öncesi 2 tane bayan muhtarımız var merkezde. Bu seçimlerde biz bu sayıyı daha yükseklere taşımak istiyoruz. Bilecik’te mahallelere 31 Marttan sonra bayan eli değecek. Erkeklerde muhtarlık ek iş olarak görülse de biz bayanlarda bu iş tek işimiz olacak. Bunun için azalarımız ile birlikte kapı kapı gezerek, ikamet ettiğim Gazipaşa’da seçimi kazanmayı hedefliyoruz. Genel olarak kadınlarımızı biraz daha geri planda görüyorum ve ben de bir kadın olarak ön plana çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Erkeklerin kahvesi var da kadınların kahvesi neden olmasın mesela. Oluşturacağımız kültürel ve sosyal platformlarla mahallemizde ki bütün insanları bir araya getirerek güzel bir ortam oluşturmayı hedefliyorum" dedi.

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
Bir dükkanda 6 aile çalışıyorBir dükkanda 6 aile çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD, YPG katillerinin elinde müttefiklerimizin bombaları var"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD, YPG katillerinin elinde müttefiklerimizin bombaları var"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor

Kartal'da çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

Sağlık Bakanı açıkladı! Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin’in lideri olduğu Karagümrük çetesine operasyon!

Karagümrük çetesine operasyon!

İstanbul'da en çok nereliler yaşıyor?

İstanbul'da en çok nereliler yaşıyor?

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Polis kimliğini görünce hemen gözaltına aldı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.