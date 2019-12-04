Bilecik’te Karadeniz rüzgârı esti

Bilecik’te "Karadeniz Günleri" kapsamında kurulan yöresel ürünler pazarında, Karadeniz’in tereyağından tutun Akçaabat köftesine, lahana çorbasından hamsili pilava, kömeden kuymağa, Kastamonu sucuk ve pastırmamıza kadar birçok ürün yer alırken, en fazla ilgili 6 buçuk kiloluk dev Vakfıkebir ekmeği gördü. Bilecik’te "Karadeniz Günleri" kapsamında bugün Kapalı Pazar alanına açılan Yörük Türkmen buluşması 6 gün sürerken, son gününde ise 5 bin kişiye hamsi dağıtılacak. Karadeniz Konfederasyonunun katkılarıyla Bilecik Karadenizliler Derneği tarafından organize edilen "Karadeniz Günleri" kapsamında Yörük Türkmen buluşması 3-8 Aralık günleri arasında Bilecik’te gerçekleşecek. Yapılacak etkinlik hakkında bilgi veren Karadeniz Konfederasyonu İcra Kurulu Başkanı Rüştü Görenli, Bileciklilerin ayağına Karadeniz yöresinin lezzetlerinin getirdiklerini belirtti. Görenli, "Burada Trabzon tereyağından, peynirinden, kuymağından Artvin’in çağ kebabından, Gümüşhane’nin pestili, kömesi bütün esnafımızı buraya getirdik. Hepsi doğal ürünlerimizdir. Fiyatlarımız da gayet düzgündür. Cumartesi, Pazar günleri çeşitli etkinliklerimiz devam edecektir. Pazar günü yöremiz önemli şairlerinden Umay Şahin çıkacaktır. Son günde 5 bin kişiye burada hamsi dağıtacağız. Bütün Bilecik halkını bekliyoruz" dedi.

6 buçuk kiloluk ekmek pazarın ilgi odağı oldu

Pazarda en çok ilgili 6 buçuk kiloluk Trabzon Vakfıkebir ekmeği ile satıcı Muharrem Demir oldu. Ekmeğin yüzde yüz organik olduğunu anlatan Demir, "Trabzon’ un Vakfıkebir ilçesinin güzide ekmeklerini getirdik buraya. Ekmeğimiz tamamen doğal buğdaydan yapılıp kara fırında pişirilmektedir. Bu görmüş olduğunuz ekmek yaklaşık 6 buçuk kilo ağırlığındadır. Bu kiloyla keserek satıyoruz. Vatandaşlar çok ilgi gösteriyor. Severek alıyorlar yiyorlar. Doğal şartlarda yapılmış yüz de yüz organiktir ekmeğimiz buğdayı yine karabuğdaydan yapılmıştır" dedi.

Başka bir ilgi kuymağa

Kuymak satıcısı Ufuk Şahin, 6’lı ocakta hiç durmadan kuymak yapımını anlatarak, "Trabzon tereyağımız var burada. Tereyağımızı koyuyoruz ondan sonra mısır ununu tereyağımız ile kavuruyoruz suyunu ekliyoruz kıvamı gelince peynirimizi koyuyoruz Trabzon tel peynirimiz var burada onu da eritiyoruz güzelce içerisinde" dedi.

Yöresel yemeklere ilgi büyüktü

Artvin’in Yusufeli ilçesinden gelen yöresel yemek satıcı Murat Baytar, Artvin’den Bilecik’e Karadeniz festivaline gediklerini anlatarak, "Artvin’in en meşhur çağ kebabımızı burada yetirdik. Şimdi ustamız hamsi köy sütlacı arkadaşımız yapıyor. Aynı zamanda dolmalarımız, kebabımız Akçaabat köftemiz, hamsi tavamız ve Trabzon haşlamamız tüm lezzetlerle birlikte Bilecik kapalı pazarda Karadeniz Yöresel Yemeklerine Bilecik halkımızı davet ediyoruz" dedi.

