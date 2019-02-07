Bilecik’te karla karışık yağmur

Bilecik’te dün gece başlayan yağmur sabaha karşı karla karışığa dönerken, yüksek kesimler karla kaplandı.
Bilecik kent merkezi ve bazı ilçelerinde dün gece başlayan sağanak yağış sabaha karşı karla karışığa dönerken, yüksek kesimlerde araçlar ve dağlık alanlar beyaza büründü. Kent merkezinde kar tutmazken, 1. OSB’de, Abbaslık ve Selöz köyü civarında kar etkisini gösterdi.
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