BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Türkiye'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla "Kent & Başkan 2018 Ödül Töreni" düzenlendi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, belediye başkanları ile kurum temsilcileri katıldı.

Kent & Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgen burada yaptığı konuşmada, ödüllerin belirlenmesinde tek ölçütlerinin halkın verdiği oylar olduğunu belirterek, "Gerçek manada çalışan, proje üreten, popülizmden uzak ve işi belediyecilik olan başkanlarımız vatandaşlardan takdir ve destek görmüştür." dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, hizmetlerini durmaksızın sürdürdüklerini dile getirerek, "2023 vizyonu kapsamında tüm gücümüzle yola devam edeceğiz. Kentimizi bu hedefe en iyi şekilde hazırlayacağız." diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, organizasyonun belediye başkanlarına moral verme anlamında çok önemli olduğunu söyledi. Yağcı, 15 yıl belediye başkanlığı yaptığını vurgulayarak, "Belediyecilik çok zor bir iş. Belediye başkanları yalnız insanlardır. Marifet iltifata tabidir." ifadesini kullandı.