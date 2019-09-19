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Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz tren, raydan çıkıp, tünelin duvarlarına çarptı.

Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz tren, raydan çıkıp, tünelin duvarlarına çarptı. Kazada 2 makinist yaşamını yitirdi.
Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Treni'ne kılavuzluk yapan tren, Bozüyük'ün Ahmetpınar köyü mevkisindeki tünelde raydan çıktı. Tünel duvarlarına çarpan trendeki 2 makinist, hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Hattaki tren seferleri ise durduruldu.

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Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldüBilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldüBilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü

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