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Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 10:49 | Son Güncelleme

BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) için yol kontrolü yapan kılavuz tren, tünelde raydan çıktı.

Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (2)- Yeniden

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) için yol kontrolü yapan kılavuz tren, tünelde raydan çıktı. Tünelin duvarlarına çarpan trenin makinistleri Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu hayatını kaybetti.
Ankara- İstanbul seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e kılavuzluk yapan tren, saat 04.00 sıralarında Eskişehir'den yola çıktı. Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Ali Fuat Paşa Tren İstasyonu'na kadar olan bölümdeki yol kontrolünü tamamlayan kılavuz trenin makinistleri Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu, tekrar dönüşe geçti. Kılavuz tren, saat 06.30 sıralarında Bilecik’in Bozüyük ilçesi Ahmetpınar köyü mevkiindeki tünele geldiğinde, bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Tren, tünelin duvarına çarptı. Kazada, hurdaya dönen trenin makinistleri Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tren hattı geçici olarak kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (2)- YenidenBilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (2)- YenidenBilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (2)- YenidenBilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (2)- Yeniden

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