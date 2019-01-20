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Bilecik'te kızak festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 16:39 | Son Güncelleme

Bozüyük ilçesinde düzenlenen kızak festivali renkli görüntülere sahne oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kızak festivali düzenlendi.

Bozüyük Belediyesinin öncülüğünde Kandilli köyünde bu yıl ilki düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcıların kızaklarla kaydığı etkinlik renkli görüntülere sahne olurken sucuk ekmek ikramında bulunuldu.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, köy sakinleri, çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşı buluşturan etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda desteklerinden dolayı Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve Başkan Bakıcı'ya plaket takdim edildi.

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Bozüyük Kandilli köyü kızak festivali

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