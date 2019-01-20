Bilecik'te kızak festivali

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kızak festivali düzenlendi.

Bozüyük Belediyesinin öncülüğünde Kandilli köyünde bu yıl ilki düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcıların kızaklarla kaydığı etkinlik renkli görüntülere sahne olurken sucuk ekmek ikramında bulunuldu.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, köy sakinleri, çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşı buluşturan etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda desteklerinden dolayı Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve Başkan Bakıcı'ya plaket takdim edildi.

