HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilecik’te komandoların geçit töreni ayakta alkışlandı

Bilecik’te komandoların geçit töreni ayakta alkışlandı

29.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, tören sonunda jandarma komandoları, gaziler ve öğrenciler yürüyüşü, kamu kurum ile kuruluşlarının araçlarının geçişi büyük beğeni topladı. Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, vali yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

"TÜRK HALKININ FEDAKARLIĞI VE AZMİYLE BİRLEŞEREK TÜM ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMİŞTİR"

Günün anlam ve öneminin anlatan bir konuşma yapan Vali Kızılkaya, “Anadolu halkının yüreğinde yanan bağımsızlık tutkusu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı özgürlük ateşinin fitilini yakarak tüm yurtta umudun yeniden filizlenmesine sağlamıştır. Anadolu’nun her yerinde vücut bulan mücadele ruhu Türk halkının fedakarlığı ve azmiyle birleşerek tüm zorlukların üstesinden gelmiştir. Bu kahramanlık destanıyla tarihte eşi benzerine rastlanmayan bir zafer kazanılmıştır.

Bu eşsiz zaferin Çıkış noktası Türk milletinin bağımsızlık imtihanı olan İstiklal Harbi, Varış noktası Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Genç Cumhuriyetin kurucuları olan atalarımız, bağımsızlık mücadelesi ve milli egemenlik anlayışının en büyük eseri olarak Cumhuriyeti bizlere miras olarak bırakmışlardır. Bizler bu mirası güçlü bir şekilde korumalıyız. Bu emaneti bizden sonra gelecek nesillere egemenliğimizin en güçlü ifadesi olarak ve yücelterek aktarmalıyız” dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Koşusunu tamamlayan öğrenciler Vali Kızılkaya’ya, Türk bayrağını teslim etti. Vali Kızılkaya’da Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Tören, günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunması, halk oyunu gösterileri, liseli öğrencilerin yapmış olduğu söz korosu, müzik hocalarından müzik dinletisi, öğrencilerin karate gösterisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda derece girenlerin ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Tören sonunda Bilecik Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğünün gösterisi, gaziler ile öğrencilerin yürüyüşü, kamu kurum ile kuruluşlarının araçlarının geçişi büyük beğeni topladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması saat 19.00’da fener alayı ile saat 19.30’da Cumhuriyet meydanında yapılacak olan Cem Belevi konseri ile sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü rap sanatçısı Ceza, Torosları coşturduÜnlü rap sanatçısı Ceza, Torosları coşturdu
Yerli otomobil Togg'un C-SUV modelinde renkler belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldıYerli otomobil Togg'un C-SUV modelinde renkler belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
Uzman çavuş dehşeti! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdıUzman çavuş dehşeti! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

En Çok Okunan Haberler

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu!

Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu!

Gece yarısı lüks araç galerisine milyonluk kurşun

Gece yarısı lüks araç galerisine milyonluk kurşun

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.