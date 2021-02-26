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Bilecik’te kumar operasyonu

26.02.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te düzenlenen kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, 9 bin 352 TL ceza kesildi.Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda il merkezinde bulunan bir dairede kumar oynandığı bilgisi ulaşıldı.

Bilecik’te düzenlenen kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, 9 bin 352 TL ceza kesildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda il merkezinde bulunan bir dairede kumar oynandığı bilgisi ulaşıldı. Mahkeme kararı ile dün gece saat 00.40 sıralarında bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Evde bulunan 7 şahsın üstlerinde ve evde yapılan aramada suç unsuru olarak değerlendirilen 8 bin 765 TL, adisyon kağıdı, 6 kutu açılmamış iskambil kağıdı, çok sayıda açılmış iskambil kağıdı ele geçirilmiştir. Şahıslara kabahatler kanununun 34’uncu maddesinden toplamda 9 bin 352 TL idari para cezası kesildi.
Öte yandan şüpheli 3 şahıs “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” suçundan çıkarıldıkları savcılıkça alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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