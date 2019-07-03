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Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir lastik fabrikasında çıkan yangının dumanları tüm kentten görüldü.Alınan bilgilere göre, Bilecik 1.

Bilecik’te bir lastik fabrikasında çıkan yangının dumanları tüm kentten görüldü.
Alınan bilgilere göre, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar kentin her yerinden görülürken, yangına Bilecik Belediyesine ait 3 itfaiye, 2 arazöz ve Orman İşletmeye ait 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangın 1 saatlik söndürme çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, soğutma işlemleri devam ediyor. Yangında dumandan etkilenen itfaiye erine 112 ekipleri müdahale etti.
Öte yandan yangın bölgesine 112 Acil Servis ekipleri, AFAD ve çok sayıda OSB çalışanı sevk edildi. Fabrika çalışanları dışarı çıkartılırken, polis güvenlik şeridi çekti.

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

Bilecik’te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü
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