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Bilecik'te lastik fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın, hasara yol açtı - Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri, hastanede tedavi altına alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir lastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi ve gökyüzünü siyah dumanın kaplaması üzerine çevredekiler itfaiyeye durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine orman işletmesi ve belediyeye bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Bahri E. ise Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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fabrika itfaiye lastik fabrikası yangın

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