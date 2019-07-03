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Bilecik’te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

BİLECİK Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bilecik’te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü sokakta faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının bahçesine bulunan deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine gelen ekipler, 3 itfaiye aracı ve 2 arazözle alevlere müdahale etti. Yanan lastiklerden çıkan siyah dumanlar tüm gökyüzünü kaplarken, yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yoğun dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Bilecik’te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandıBilecik’te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandıBilecik’te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandıBilecik’te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandı

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