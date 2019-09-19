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Bilecik'te makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

Osmaneli ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışma yürütüyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

İçmeler Düzmeşe mevkisinde, makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Helikopterle de destek sağlanan söndürme çalışmaları için çevre illerden takviye istendiği öğrenildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
makilik orman yangını

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